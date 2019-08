Mijn Scherpenheuvel-Zichem: Jente Pironet Geert Mertens

10 augustus 2019

10u01 0

Grote kans dat je Jente Pironet (28) deze zomer aan het werk ziet op één of ander festival. Sinds hij met zijn groep Portland in 2018 de Nieuwe Lichting op Studio Brussel won gaat het hard voor de band. Begin juli speelde Jente Rock Werchter plat en midden augustus gaat Pukkelpop voor de bijl. Zelfs op Tomorrowland knalde een nummer van Portland, ‘Expectations’ uit de speakers tijdens de set van Cellini. We vroegen naar zijn favoriete plekjes in de regio.

1. Het routeke in Scherpenheuvel

“Ken je dat?” vraagt Jente. “Dat is het pad aan jeugdhuis Het Boemelke tussen Scherpenheuvel en Zichem. Vroeger liep hier, naar het schijnt, de oude tramlijn. Ik vind het één van de mooiste paden van de regio. Je begint te wandelen langs de werkplaatsen van de stad en daarna vertoef je je op een smal pad tot in Zichem. Ideaal om snel even weg van de wereld te zijn.”

2. De Weefberg in Testelt

“Ik ben een echte wandelaar”, lacht hij. “De Weefberg is zo’n prachtige plaats waar ik vaak naartoe trek. Je komt er weinig volk tegen en toch kun je er urenlang rondlopen. Of ik dan van de stilte geniet? Neen, vaak luister ik muziek of pleeg ik telefoontjes. Zaken waar ik anders niet toe kom. Ik zoek de natuur ook niet op om inspiratie op te doen voor nieuwe liedjes. Dat doe ik gewoon achter mijn bureau met mijn gitaar in de aanslag. Vrij saai hoor. Voor het debuutalbum van Portland heb ik 106 nummers geschreven. Negen kansen op tien is het nummer achteraf bekeken rommel en gooi ik het weg. Met de andere nummers gaan we aan de slag. In totaal hebben 13 liedjes het album gehaald.”

3. De Demer

“Weer een plaats in de natuur: de Demer. Vooral het wandelpad tussen Langdorp en het centrum van Aarschot vind ik erg mooi. Ik vind het plezierig om daar, met mijn mama die daar in de buurt woont, te wandelen en gezellig te babbelen. De andere plaatsen aan de Demer, zoals de Maagdentoren in Zichem, zijn natuurlijk ook mooi maar daar heb ik niet zo’n affiniteit mee.”

4. CC’s Den Egger, Den Amer en Het Gasthuis

“Ik kan er niet tussen kiezen maar alle culturele centra in de buurt behoren tot mijn mooiste plekjes”, gaat hij verder. “In Den Egger deed ik, op 16-jarige leeftijd, één van mijn eerste optredens. Achteraf was mijn brommer wel gestolen. Nooit heb ik er iets van teruggezien. In het najaar krijg ik ook de kans om een heuse Rockopera te maken in het cultuurcentrum Het Gasthuis in Aarschot. Eigenlijk ging ik solliciteren voor een andere functie. Ik ben benieuwd: ik heb totaal geen ervaring met jongeren en theater maken maar ik ga me er ontzettend hard voor inzetten.”

5. De Flater in Aarschot

“Mijn stamcafé”, zegt Jente. “Of ik hier mijn eerste pint bier gedronken heb? Ja, ik denk het wel. Ik heb er ook de eerste zedige zoenen gegeven aan meisjes als ik er zo over nadenk. Een prachtcafé waar ik al uren versleten heb en waar ik ondertussen heel veel mensen ken. Rock Werchter was voor Portland trouwens ook een thuismatch om te spelen. Ik zag een heel vierkant van mensen die ik van het uitgangsleven in Aarschot kende. Ik sta trouwens ook af en toe achter de tapkraan in De Flater.”

6. De basiliek van Scherpenheuvel

“Niet dat ik gelovig ben maar ik vind de basiliek van Scherpenheuvel een prachtig gebouw. Ik kom er graag. Ik ben er ook in de buurt opgegroeid. En ja, om ervoor te zorgen dat het optreden op Rock Werchter vlekkeloos verliep, ben ik een kaarsje gaan branden. Of het geholpen heeft? Ja, want er is niets fout gelopen. Ik doe het misschien ook wel voor het optreden op Pukkelpop.”

7. De Oude Tijd in Aarschot

“Ook een café naar mijn hart. Het café heeft een publiek van alle leeftijden. Er zitten zowel oudere mensen aan tafel, als jongeren. De uitbater doet zijn best om regelmatig interessante muziekgroepjes te programmeren die nergens anders een kans krijgen. Het café heeft ook al wat tegenslag gekend.” In april 2018 brak er brand uit in het café. In juli 2018 ging het café terug open. “Met de heropening stonden er meteen een paar toffe bands geprogrammeerd en de uitbater gaat op hetzelfde elan verder.”