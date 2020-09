Mette-Marie wint The Voice Kids net niet: “Geen probleem, ode aan oma was belangrijker” Dirk Desmet

11 september 2020

22u34 0 Scherpenheuvel-Zichem Mette-Marie (14) uit Averbode eindigde tweede in The Voice Kids, maar vindt dat echt niet erg. “Mijn oma stierf tijdens de opnames. Ik zong voor haar tijdens de finales.”

De veertienjarige uit Averbode deed mee voor de fun en kan goed leven met haar tweede plaats. “Dat wil wel zeggen dat ik kan zingen, hé. Ik studeer Latijnse en vind mijn les minstens even belangrijk”, vertelt Mette-Marie wiens oma overleed tijdens de opnames.

Ook al blies ze iedereen omver met haar versie van het Queen nummer ‘The Show Must go On’ het volstond niet om Gala te weerhouden van de overwinning die een prachtige versie bracht van Adeles ‘Make You feel My love’. “Oma vertelde aan iedereen dat ik meedeed, zo trots was ze. Zo jammer dat ze het einde niet beleefde”.

Anderzijds is de tiener heel blij dat ze deelnam en voor haar is het een ervaring die ze niet meteen zal vergeten. “We zien wel waar het heen leidt, iets anders is ook goed.”