Meerderheid verhoogt aantal belastingen en retributies: “Trouwen, wonen en sterven vanaf 1 januari 2020 flink stuk duurder” Geert Mertens

02 december 2019

20u08 4 Scherpenheuvel-Zichem Trouwen, wonen en sterven wordt vanaf 1 januari 2020 duurder in Scherpenheuvel-Zichem. Dat becijferde Pieter Boudry (N-VA). “Nochtans beloofde de bestuurscoalitie van CD&V en Open VLD dat voor de gemeenteraadsverkiezingen niet te doen”, zucht hij. Vooral het feit dat sterven duurder wordt, vindt Boudry niet kunnen. “Dat is echt miserietaks!” Op de jongste gemeenteraad werden een resem verhogingen van belastingen en retributies meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

“De belasting verhoogt van 160 naar 170 euro per begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium”, aldus Boudry. “Het verplaatsen van asurnen of een opgraving gaat zelfs van 300 naar 315 euro. De retributie voor een begraving stijgt van 1.200 naar 1.250 euro, bijzetting in het columbarium van 400 naar 420 euro... Daarnaast wordt ook trouwen duurder. Op een vrijdag betaal je binnenkort 100 euro, dat is 100% duurder ten opzichte van vandaag. Ook een huwelijk op zaterdag kost volgend jaar 150 euro, wat 50% duurder is dan vandaag. Het excuus van inflatie gaat echt niet op...”

Ook wonen en werken wordt duurder. “De tarieven op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein stijgt van 13,1 naar 13,5 euro per vierkante meter”, voegt hij eraan toe. “Dat is in complete tegenspraak met de verkiezingsbelofte van de meerderheidspartijen. De belastingen op de inname van het openbaar domein bij werken stijgt van 0,30 naar 0,35 euro per vierkante meter.”

Ook voetbalverenigingen worden getroffen. “De tarieven voor het onderhoud van de grasvelden stijgt van 40 euro per veld per beurt naar 45 euro”, gaat hij verder. “Per kalenderjaar betekent dit een stijging van 525 euro naar 580 euro. Ook de aansluiting op het openbare rioleringsnet en de kosten voor het inbuizen van de grachten stijgt. In 2012 bedroeg deze kostprijs nog maar 447,7 euro. Vandaag de dag betaalt een eigenaar 750 euro en vanaf 1 januari 2020 moet er 1760 euro betaald worden. Dat is een stijging van 293% ten opzichte van 2012.”

Boudry vindt ook dat de inwoners hier absoluut niet voor gestemd hebben tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen. “We voorzien een belastingvermindering in 2022 stond te lezen in het verkiezingsprogramma van Open VLD”, besluit hij. “Wat er niet instond, is dat in 2020 de meerderheid eerst een resem belasting- en retributieverhogingen ging opleggen. Het is ongehoord dat onze inwoners zo worden voorgelogen met verkiezingsprogramma’s. En dat in een gemeente die reeds bij de top met de hoogste belastingen én schulden van Vlaanderen zit!”