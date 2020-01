Meer vrachtverkeer op Voort door wegenwerken Langenberg: chauffeurs respecteren tonnagebeperking niet Kristien Bollen

17 januari 2020

De werken ter hoogte van de Langeberg in Diest hebben verkeersmatig een zware impact op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem. Omdat deze werken nog minstens anderhalf jaar zullen duren, blijft dit een aandachtspunt. Ook het zwaar vervoer is sinds de werken toegenomen. De tonnagebeperking (7,5 ton) in de dorpskern van Testelt wordt namelijk vaak genegeerd en dat zowel vanuit de richting Keiberg als Averbode. Zo stelde de politie donderdagmorgen in de Voort in Testelt vast dat vier vrachtwagenbestuurders in overtreding waren wat betreft de tonnagebeperking en dat één vrachtwagenbestuurder geseind stond met verschillende rijverboden. Tussen 6.30 en 9 uur werden elf vrachtwagens geteld. Vier daarvan waren waren in overtreding. Op de tonnagebeperking is er namelijk een uitzondering voor plaatselijk verkeer.