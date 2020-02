Meer parking aan de basiliek in Scherpenheuvel-Zichem DDH

04 februari 2020

13u27 0 Scherpenheuvel-Zichem Deze week starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de parking en de omgeving achter de Basiliek in Scherpenheuvel-Zichem. Het einde is voorzien voor november 2020.

De werken gebeuren in opdracht van de NV Vlaamse Landmaatschappij, een extern agentschap van de Vlaamse overheid. “De werken zijn noodzakelijk om iedereen op een goede manier te kunnen ontvangen. Daarom wordt de bestaande parking heraangelegd maar komen er ook extra plaatsen aan de overkant van de toegangsweg naar de huidige parking”, legt adjunct woordvoerder Juul Adriaens uit.

Op de gerenoveerde parking zullen 130 wagens een plekje vinden, de nieuwe parking is goed voor 50 extra plaatsen. “We gebruiken waterdoorlatende betonstraatstenen en het water wordt lokaal gebufferd. Dat helpt erosie en verdroging te voorkomen”, vult Adriaens aan.

Bovendien voorziet de Vlaamse Landmaatschappij een zogenaamde overloopparking voor het drukke bedevaartseizoen. “De maand mei is per definitie de hoogmis in Scherpenheuvel. Om alle bedevaarders goed te kunnen ontvangen voorzien we inderdaad een overloopparking. Op het weiland achter de te renoveren parking zullen ook auto’s kunnen staan. De echte renovatiewerken beginnen overigens pas na mei zodat alle bedevaarders in de drukke mei maand een plekje hebben voor hun wagen. We gaan nu al de bomen kappen zodat we in juni meteen kunnen beginnen”, besluit Adriaens. Het project kost net geen 800.000 euro. Ruim 500.000 euro wordt gedragen door Vlaamse subsidies, de rest hoest de stad en de kerkfabriek op.