Marktkramers niet zo blij met gang van zaken op eerste marktdag na lockdown: “Dit was zo niet afgesproken” DDH

14 juni 2020

13u35 2 Scherpenheuvel-Zichem Niet alle marktkramers waren even blij met het verloop van de eerste marktdag na de lockdown in Scherpenheuvel-Zichem. Renato Vranken (42) baat een kruidenstand uit en is lid van het marktcomité maar snapt de genomen maatregelen niet zo goed. “Dit hadden we niet afgesproken met het bestuur en bovendien ontmoedigt het oudere bezoekers”.

Renato nam deel aan de eerste marktdag in Scherpenheuvel na de lockdown. Die liet sowieso al langer op zich wachten dan elders. “Op een bepaald moment las ik in de media dat de stad een markt wilde inrichten aan Den Egger maar dat zagen wij niet zitten als marktkramers. Dat is helemaal buiten het centrum. Dan wilden we liever even langer wachten zodat alles konden worden georganiseerd om de markt veilig te laten doorgaan op de traditionele plaats in het centrum. Toen het zover was merkte ik opeens dat het helemaal niet liep zoals we hadden afgesproken en dat stoort mij wel. Ik doe vele markten maar hoe ze deze hebben afgesloten is toch wel heel extreem. Er liepen zelfs agenten rond op paarden, wat hadden ze wel niet verwacht? Mensen moeten ik weet niet hoe ver lopen om van aan de parking tot bij een ingang te geraken en wanneer ze van de ene zone naar de andere willen gaan, wacht hen weer een lange wandeling. Vele bezoekers zijn al iets ouder en die hoor je echt wel klagen. Sommigen zeggen nu al volgende week niet meer te komen”, uit Renato zijn grieven.

Bijsturen waar nodig

Bij burgemeester Manu Claes vallen die klachten alvast niet in dovemansoren. “De organisatie van de markt op dezelfde plaats met verplichte eenrichtingscirculatie en toegangscontrole is verre van eenvoudig. Wij zijn zeker bereid om te luisteren naar de grieven van de marktkramers en willen best aanpassingen doorvoeren. Dat ietwat oudere mensen zover moeten lopen, is inderdaad niet top en daar moeten we iets aan doen. Ik denk dat de ruim 2.000 bezoekers wel plezier hadden aan de mark maar we gaan zeker bijsturen waar nodig”.

De marktkramer apprecieert het gebaar maar kan nog altijd niet bij een aantal andere maatregelen, ook al beseft hij dat de burgemeester daar niets aan kan verhelpen. “Wij hebben een wafelkraam en mogen dus geen warme wafels verkopen. Ook het ijssalon even verderop verkocht niet denderend goed want mensen mogen ook niet met een ijsje op de markt. Om dan nog te zwijgen van die betogingen waar ze met duizenden samentroepen terwijl wij ons hier strikt houden aan alle veiligheidsmaatregelen. Onbegrijpelijk!”.