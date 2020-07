Markt verloopt nu vlot in Scherpenheuvel ddh

06 juli 2020

17u59 1 Scherpenheuvel-Zichem Nu de maatregelen voor markten versoepeld werden door de veiligheidsraad, loopt alles ook vlotter in Scherpenheuvel. Dat zegt marktkramer Renato Vranken die onlangs nog de omstandigheden hekelde op de markt in Scherpenheuvel.

Het voorbije weekend stond hij op de markt in de bedevaartstad en volgens hem verliep alles vlekkeloos. “Als het goed is, mag je het ook zeggen”. Sinds 1 juli staat de veiligheidsraad een aantal versoepelingen toe op de markten waardoor er onder andere meer dan 50 kramen mogen staan in de stad. “Alles werd vlekkeloos uitgevoerd en georganiseerd. Vanzelfsprekend gelden nog altijd de nodige maatregelen maar de stad zorgde deze keer echt voor een vlekkeloze organisatie. Alle marktkramers waren zeer tevreden en ook de klanten zijn blij dat de markt weer volledig mag en kan staan. Zij vertelden mij dat het nu veel fijner winkelen is dan de voorbije weken. Als je eerst kritiek kan geven, moet je ook durven toegeven dat de situatie nu beter is”.