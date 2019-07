Markt van Zichem wordt petanquebaan tijdens ZAP Nostalgiek Tom Van de Weyer

13 juli 2019

De ZAP Nostalgiek (zomeranimatie in het park) bracht de Markt van Zichem zaterdag in een Zuid-Franse sfeer. Op twintig aangelegde petanquebanen deden 45 ploegen een gooi naar de prijzen, zoals een mand met streekproducten. Het waren vooral recreanten uit Zichem en omstreken die hun ballen hadden opgeblonken voor ZAP. “De ligaspelers die op het geld mikken, zakken af naar andere tornooien”, klinkt het. De ploeg uit Kerkom had vorig jaar voor de derde keer gewonnen, dus was er een nieuwe wisselbeker.

Het petanquetornooi is de blikvanger van ZAP, dat in 2000 in het leven werd geroepen om de Markt van Zichem nog een evenement te schenken naast het carnaval. Voor de kinderen was er de grime en ballonnenclown. De omringende horeca zorgde op de terrassen voor een gamma aan streekbieren. In de kiosk traden ’s avonds The Fatbirds op, Cosmo’s Foger-T en The Fools.