Man zonder rijbewijs en onder invloed van drugs: politie neemt bromfiets in beslag Kristien Bollen

25 oktober 2019

15u43 0

Op de Kattestraat in Scherpenheuvel-Zichem controleerde de politie donderdagavond rond 21.30 uur een bromfietser. De 42-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem legde een positieve speekseltest (drugs) af. De betrokkene was niet in het bezit van een rijbewijs omdat hij nog testen moest ondergaan naar aanleiding van een eerdere intrekking. Op last van het Parket werd zijn bromfiets voor onbepaalde tijd geïmmobiliseerd.