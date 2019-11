Man van schepen speelt eerste dragende rol in toneelstuk: “Hopelijk krijgen we de zaal aan het lachen...” Geert Mertens

14 november 2019

08u50 0 Scherpenheuvel-Zichem Twee jaar geleden had hij nog nooit op de planken gestaan en nu vrijdag speelt hij zijn eerste dragende rol in het toneelstuk ‘Boer zocht vrouw’ van toneelgroep Sint-Pieter: Tim Bens (38). Regisseur Johnny Larbi Khetouta zag meteen het talent dat in hem schuilde. De voorstellingen in Den Egger zijn intussen allemaal uitverkocht. Bens is ook de partner van schepen van Cultuur Kris Peetermans (Open Vld). Afgelopen jaar stapte het koppel in het huwelijksbootje.

“Het was elk jaar een vaste afspraak: het toneel in Testelt”, lacht Tim. “Ik herinner me nog goed hoe ik, als kleine jongen, in de zaal zat. Heel dicht bij elkaar want het was altijd erg druk in de turnzaal waar de voorstellingen vroeger plaatsvonden. Ik was ook vaak onder de indruk van de decors. Hoe ze de illusie wekten dat er vier appartementsblokken op het kleine podium stonden. Fantastisch. Ook als volwassene ben ik naar het toneel blijven komen. Ik denk niet dat ik veel voorstellingen gemist heb.”

Toch had hij nooit gedacht om zelf te spelen. “Op een gegeven moment zei iemand me: dat zou toch iets voor jou zijn”, voegt hij eraan toe. “Dat zette me aan het denken. En ja, ik heb dat stiekem altijd al willen doen. De toneelgroep was op zoek naar nieuw bloed. Ik dacht: waarom waag ik mijn kans niet. Vorig jaar kreeg ik voor het eerst een rolletje. Dat beviel me wel. Toen Johnny me deze rol voorstelde, moest ik toch even slikken. Daarna dacht ik: als Johnny gelooft dat ik het kan, doe ik het!”

Uitverkocht

De toneelgroep speelt de komende weken ‘Boer zocht vrouw’. Een toneelstuk van Jeroen Maes. “Eigenlijk gaat het over wat er na het televisieprogramma ‘Boer zoekt vrouw’ gebeurt”, licht hij toe. “Een komedie, althans dat is toch de bedoeling. Hopelijk krijgen we de zaal aan het lachen. Of ik stress heb? Neen, wat gezonde stress vooraf maar eens de voorstelling begint, ben ik er van verlost. De toneelgroep is ook een hele leuke bende om mee samen te werken.”

De voorverkoop was alvast een succes. “Op enkele dagen tijd waren alle vier de voorstellingen uitverkocht”, weet regisseur Johnny Larbi Khetouta. “Voor Tim is het de eerste hoofdrol maar hij gaat dat goed doen. Hij heeft er het talent voor.”

“In het dagelijkse leven sta ik in het onderwijs - ik geef onder meer wiskunde aan de hogeschool waar landmeters gevormd worden- en dat is ook altijd een beetje toneel spelen heb ik altijd gehoord”, lacht hij. “Je kan gewoon je boek aflezen, of je kan de leerstof boeiend maken. Vol met passie. Ik probeer dat laatste te doen.”

Of mijn man komt kijken? Ja, Kris (schepen van Cultuur Kris Peetermans, red.) komt naar de avant-première. Hij heeft me ook wat geholpen met het instuderen van de teksten. Hij las de tekst van de tegenspelers voor toen ik deze van buiten leerde. Of de toneelmicrobe hem ook al te pakken heeft? Ik denk dat hij het al druk genoeg heeft met zijn agenda. En neen, ik ben niet begonnen met toneel te spelen omdat hij zo vaak van huis is.”

De toneelvoorstellingen, die op vrijdag 15 november van start gaan, zijn allemaal uitverkocht. Mogelijk worden er in de toekomst nieuwe data geprikt. Voor meer info: www.toneeltestelt.be