Man is heel eerlijk tegen agent: “Ik vul mijn dagen met wiet smoren” Kristien Bollen

28 mei 2020

14u52 3 Scherpenheuvel-Zichem Bij een verkeerscontrole in de Schransstraat in Scherpenheuvel-Zichem controleerde de politie woensdagnamiddag een bestuurder. Toen de agent vroeg hoe de 21-jarige zijn dagen vulde, kreeg die het verrassende en bondige antwoord: “Wiet smoren”. Helaas werd dit na een aantal vaststellingen wel degelijk de waarheid te zijn.

De 21-jarige man uit Begijnendijk was vergezeld van een dame (20) uit Messelbroek. De bestuurder legde een positieve drugtest af. Bovendien had de jongeman enkel een voorlopig rijbewijs en mag hij dus geen passagiers vervoeren. In de auto troffen de agenten een rugzak aan met ruim 300 gram cannabis. Tijdens een huiszoeking in Messelbroek trof de politie nog een kleine hoeveelheid cannabis aan. Bij een huiszoeking op het adres van de 21-jarige bestuurder in Begijnendijk vonden agenten maar liefst één kilogram cannabis en een grote hoeveelheid cash geld. Beide personen werden gearresteerd.