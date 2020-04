Man gaat moeder te lijf: acht maanden cel Kim Aerts

01 april 2020

16u00 0 Scherpenheuvel-Zichem Een man uit Scherpenheuvel-Zichem heeft acht maanden cel gekregen voor slagen aan zijn moeder. Daar bleef het niet bij. D.N. dook ook ongevraagd op aan haar woning en bedreigde haar.

D.N. hield er een problematische relatie met zijn moeder op na. Hij verweet haar een drankprobleem te hebben en dat zij hem uit huis liet zetten door zijn drug- en agressieprobleem. Dat laatste bleek dus niet gelogen. “De beklaagde heeft op verschillende ogenblikken zijn woede en frustratie op haar afgereageerd. Het fotodossier met de verwondingen illustreert de ernst van de feiten”, leidde de rechter af uit het dossier. Daaruit bleek ook dat N. onder invloed de deur van het huis van zijn moeder en zus had ingetrapt. Tegelijk zwaaide hij met een steen en dreigde hij ermee hen te slaan. N. stond tot voor kort nog onder voorwaarden als gevolg van een veroordeling voor de politierechtbank. Hij verklaarde zich op zijn proces “niet meer bereid of gemotiveerd” om opnieuw begeleiding te volgen. Een cursus agressiebeheersing zou er wel nog in gaan, deelde hij mee aan de rechter. Die veroordeelde N. tot acht maanden cel en een geldboete van 400 euro. De straf is met uitstel onder voorwaarden, waaronder een cursus agressiebeheersing.