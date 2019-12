Maand rijverbod voor fataal ongeluk met fietser die openzwaaiend portier niet meer kan ontwijken Kim Aerts

20 december 2019

19u37 0 Scherpenheuvel-Zichem Een zestiger uit Schoonderbuken heeft een maand rijverbod gekregen en een boete voor een fataal ongeluk met een fietser op Valentijnsdag vorig jaar. De man was onvoorzichtig met zijn portier toen hij uit zijn wagen stapte. De fietser overleefde de klap niet.

Herman M., een militair op rust, parkeerde zich vorig jaar op Valentijnsdag langs de kant van de weg in de Houwaartstraat in Scherpenheuvel-Zichem voor een stop in de winkel. De zestiger opende zijn bestuurdersportier, maar hij merkte de fietsende Rik Van Kerkhoven (69) - een bekend karateka uit de streek - niet op. Die laatste kon de openzwaaiende deur niet ontwijken en hij kwam lelijk ten val. M. legde het slachtoffer meteen op de rug onder een dekentje en belde de hulpdiensten. Van Kerkhoven werd ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij acht dagen later op 22 februari aan de opgelopen verwondingen, zo attesteerde de dokter.

Medisch attest

Volgens het Openbaar Ministerie zaten alle omstandigheden goed, zodat M. de fietser duidelijk genoeg kon zien. De procureur vorderde de minimumstraf, drie maanden gevangenis met uitstel. De verdediging betwistte de volle verantwoordelijkheid te willen dragen. “Ik heb het moeilijk met het medisch attest dat daar werd afgeleverd. Het slachtoffer stond op de lijst van orgaandonoren en de dokter stond zo onder druk om dat attest af te leveren. Daar hebben verschillende belangen gespeeld voor de dokter in kwestie”, argumenteerde de verdediging. De rechter weerlegde die redenering in het vonnis.

Onvoorzichtigheid

“De exacte doodsoorzaak is inderdaad niet gekend, maar deze dient ook niet gekend te zijn om de verantwoordelijkheid bij beklaagde te leggen.” Volgens de rechter was het ongeluk te wijten aan een “kortstondig moment van onvoorzichtigheid.”

M. verklaarde aan de rechter dat hij zijn deur voorzichtig een klein beetje had opengedaan door tegenliggend verkeer. “Maar ik heb nooit iemand gezien. Plots zag ik hem voor mijn auto liggen plat op zijn buik”, aldus de zestiger. Van Kerkhoven stond op het punt om opa te worden. De burgerlijke partij vroeg een schadevergoeding van 1.500 euro voor het toen nog ongeboren kind. De advocaat van de verzekering betwistte. “Op dat moment bestond er geen emotionele band tussen de twee.”

De rechtbank wees de schadevergoeding af. “Het feit dat het kind mogelijk op latere leeftijd een grootvader zal missen, kan de toekenning van een vergoeding voor morele schade ingevolge het overlijden van haar grootvader niet verantwoorden.” M. kreeg een celstraf van drie maanden met uitstel. Het rijverbod van eveneens drie maanden is voor twee derde met uitstel. De boete van 1.600 euro is effectief.