Lolands trapt af met stevige gitaren Geert Mertens

14 september 2019

Het was ongezien: een metal- en punkdag op het festival Lolands maar het werd duidelijk gesmaakt door het aanwezige publiek. Enkele duizenden bezoekers zakten vrijdag af naar de wei aan de Oude Tiensebaan.

De lokale helden van Capital Scum gaven de aftrap van het festival. De groep viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. Belgian Asociality pakte Lolands meteen in door reclame te maken voor een lokaal frituur.

Als afsluiter van het live-gedeelte stond Channel Zero geprogrammeerd. De legendarische metalband bracht een energieke set. Een lid ging zelfs aan het crowdsurfen. Daarna ging het feestje door met Goe vur in den otto.

Ook Wendy Van de Schoot en Kizzy Dresselaers waren van de partij. “Voor ons is het de eerste keer dat we zo’n festival bezoeken”, zeggen ze in koor.

Zaterdag staan er nog optredens van onder meer Laura Tesoro en Clement Peerens Explosition op het programma. Daarnaast zijn er ook talloze activiteiten voor kinderen. Voor meer info: www.lolands.be