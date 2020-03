Lolands strikt ‘De Kreuners’ Geert Mertens

07 maart 2020

18u55 0 Scherpenheuvel-Zichem De Kreuners spelen dit jaar op het Lolands-festival in Scherpenheuvel. Op vrijdag richten de organisatoren een heuse Belpop-dag in en Walter Grootaerts en compagnie zullen er hun hits ‘Ik wil je’, ‘Nee oh nee’, ‘Layla’ en ‘Ik dans wel met mezelf’ spelen.

“Na meer dan 40 jaar op de planken zijn ze eindelijk klaar voor het echte werk op Lolands 2020", lachen de organisatoren.

Het festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Zoals steeds is de opbrengst ten voordele van het A.L.S. Laeversfonds. Vrijdagtickets kosten 15 euro in voorverkoop, aan de kassa betaal je 20 euro. Op zaterdag is de toegangsprijs 5 euro goedkoper. “Binnenkort worden de overige namen bekendgemaakt”, luidt het. Voor tickets: www.lolands.be.