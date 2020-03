Leden coverband posten elke avond nummer in aparte uitvoering Geert Mertens

22 maart 2020

14u16 0 Scherpenheuvel-Zichem Coverband ‘Men and a lady’ uit Scherpenheuvel gaat elke avond één van hun nummers via Facebook de huiskamers insturen.

“Elk van onze zes muzikanten zal op een originele manier een nummer opnemen in de huiskamer en daarna posten”, aldus Dries Verstraeten van de groep.

“Zo hopen we op een alternatieve manier onze fans te bereiken en een beetje fijne muziek te brengen in deze lastige periode.” De groep heeft leden uit Scherpenheuvel, Halen, Lummen en Antwerpen. Via de Facebookpagina M&L kan je de filmpjes terugvinden.