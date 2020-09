Kurt Van de Paar (ex-Anderlecht) coacht tweedeprovincialer FC Averbode-Okselaar: “Het trainerschap bevalt me prima” Sven Oeyen

10 september 2020

16u37 2 Scherpenheuvel-Zichem In zijn zoektocht naar een opvolger voor Kevin Celis kwam tweedeprovincialer FC Averbode-Okselaar midden mei met een bekende naam op de proppen. Kurt Van de Paar (42) moet de fusieclub dit seizoen weer naar een plaats in de top vijf loodsen.

Van de Paar hing in 2016 de schoenen aan de haak bij de Antwerpse derdeprovincialer Wezel Sport, waar hij niet veel later ook zijn eerste stappen als coach zette. “Het trainerschap bevalt me prima”, zegt de ex-speler van RSC Anderlecht en FC Twente. “Ik kon op het veld nog makkelijk volgen, dus ik deed er telkens nog een jaartje bij. Maar op een bepaald moment was het tijd om de knoop door te hakken. De meeste voetballers die stoppen, missen het spelletje, maar ik niet. Ik heb eerst een half jaar niks gedaan en toen heb ik bij Wezel overgenomen van Frank Belmans. Op vier jaar tijd zijn we van derde naar eerste provinciale opgeklommen en de stap naar derde amateurklasse was dichtbij, maar door allerlei omstandigheden ben ik er dan toch vertrokken.”

Rustige type

Hoe is de beleving aan de zijlijn? “Het voelt goed”, aldus Van de Paar. “Ik ben niet de coach die zenuwachtig staat te gesticuleren. Ik ben eerder het rustige type. Vrij direct ook wel, ik zeg waar het op staat. Als je zelf op hoger niveau gevoetbald hebt, pik je overal wel dingen op. Die probeer je dan mee te geven aan je spelersgroep. Als je dan ziet dat de jongens het ook oppikken op het veld en dat ze er beter door worden, dat doet plezier.”

Blessureleed

Met FC Averbode-Okselaar komt Van de Paar nu bij een ambitieuze tweedeprovincialer terecht. “Er waren kansen om hogerop aan de slag te gaan”, klinkt het. “Maar toen kwam er een telefoontje uit Averbode. Voor mij is het dicht bij huis, de accommodatie is prima, en het project dat het bestuur voor ogen heeft, sprak me wel aan. Over de ambities kan ik me nu wel nog niet uitspreken, want we zijn al getroffen door het nodige blessureleed. De kern is op dit moment te klein, waardoor er te weinig concurrentie is. We moeten dus bekijken of er links of rechts nog iets bijgehaald kan worden. Eén ding is wel zeker: doordat FC Herent doorgaat in de Croky Cup, wordt onze eerste competitiematch uitgesteld. Dat geeft ons dus een weekje extra rust. Tegen Haasrode gaan we er zeker staan.”