Kroningskapel dinsdag (eindelijk) klaar Geert Mertens

25 augustus 2019

15u50 2 Scherpenheuvel-Zichem De Kroningskapel, in de bossen aan de zogenaamde Lekdreef, wordt dinsdag officieel onthuld na de vespers (het avondgebed) van de paters norbertijnen van de abdij van Averbode. Daarna gaat het richting Mariapark, dat eerder dit jaar een grondige opknapbeurt kreeg en in april werd geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel.

De Kroningskapel heeft uiteindelijk veel langer in de steigers gestaan dan aanvankelijk was gepland. Normaal was het de bedoeling dat de werken maar enkele maanden in beslag zouden nemen, uiteindelijk is het bijna een jaar geworden. Het dak van het gebouw is vernieuwd, de gevel werd opnieuw ingevoegd en de omliggende hekken zijn hersteld. Eerder werd ook al de monumentale trap naar de kapel geplaatst.

De opwaardering van de kapel is één van de laatste van het project ‘Poort Averbode’ dat ook al de afsluiting van de Lekdreef voor gemotoriseerd verkeer bevatte. Het project, dat werd uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, kon rekenen op een Vlaamse subsidie van bijna 215.000 euro.