Kreeg kraampjesuitbater zuur in het gezicht? Burgemeester bevestigt ernstig incident tussen kraampjesuitbaters Geert Mertens

09 september 2019

20u35 0

Aan de basiliek van Scherpenheuvel zat het er afgelopen weekend bovenarms op tussen twee kraampjesuitbaters. De situatie liep blijkbaar zo erg uit de hand dat er op een bepaald ogenblik met een zuur zou gegooid zijn naar een persoon. Op dit moment wil niemand meer info geven. Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt dat er een ernstig incident heeft plaatsgevonden en overweegt, eens hij de ware toedracht kent, ‘bestuurlijke maatregelen’ te nemen.

Wat er precies gebeurd is, is nog een groot vraagteken. Twee uitbaters zouden het zaterdag om een nog onduidelijke reden aan de stok hebben gekregen met elkaar. Het bleef niet bij woorden. Eén van de personen zou - dat werd niet bevestigd - een zuur naar de andere persoon hebben gegooid. “We hebben enkel gezien dat het hoofd van de persoon achteraf helemaal ingepakt was”, horen we bij een handelaar uit het centrum.

“Even daarvoor werd er geroepen en getierd”, vernemen we bij een andere persoon.

“Het onderzoek is in handen bij het parket”, bevestigt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Meer kan ik op dit moment ook niet vertellen maar er is wel degelijk een ernstig incident gebeurd. Ik wacht het rapport van het parket af. Op basis daarvan zal ik, samen met het schepencollege, mogelijk bestuurlijke maatregelen nemen om een herhaling van dergelijke feiten in de toekomst te voorkomen. Dit is niet goed voor het imago van Scherpenheuvel als vredevolle stad met de bekende basiliek. We hadden dit liever niet zien gebeuren...”

Het is niet de eerste keer dat kraampjesuitbaters het in de stad aan de stok krijgen met elkaar. In het verleden was het met de regelmaat van de klok ‘oorlog’ tussen de kraampjesuitbaters. Dat haalde ook al meermaals de pers. Alleen bleef het toen vooral bij woorden...In 2006 lag een ruzie over de prijs van de kaarsen en de toegewezen standplaatsen aan de basis van een ruzie. Ook in 2014 was er een onenigheid tussen de kraampjesuitbaters en de handelaars. Naar de reden van de recente ruzie, is het voorlopig gissen.

De voorbije jaren raakten de folkloristische kraampjes maar met moeite allemaal ingevuld. In april, een maand na de opening van het seizoen op 15 maart, stond er nog altijd een kraampje te huur. Nochtans investeerde het stadsbestuur enorm veel geld in nieuwe houten kraampjes. Het was de bedoeling om de traditie van de folkloristische kraampjes in ere te houden. De voorbije decennia daalde hun aantal zienderogen. In de topjaren waren er wel een dertigtal kraampjes die vooral bekend zijn omwille van de verkoop van molentjes en snoep.

Het bedevaartsoord Scherpenheuvel lokt jaarlijks zo’n 800.000 pelgrims. Het merendeel van de bedevaarders wil ook een kaarsje branden voor ze opnieuw naar huis gaan.