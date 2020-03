Kraampjes installeren is begin van toeristisch bedevaartseizoen DDH

16u53 1 Scherpenheuvel-Zichem In Scherpenheuvel worden deze week de kraampjes aan de basiliek geplaatst. Zaterdag 15 maart start immers het nieuwe toeristische seizoen.

Scherpenheuvel is het drukst bezochte bedevaartsoord in ons land. Jaarlijks komen er om en bij het miljoen bezoekers naar de stad. “De kraampjes hebben een lange traditie in Scherpenheuvel en maken onlosmakelijk deel uit van de bedevaartplaats”, weet burgemeester Manu Claes.

Dit jaar zijn er ook twee nieuwe kraamuitbaters zodat de acht beschikbare kraampjes open zijn dit jaar. Het aanbod is divers, gaande van de traditionele religieuze voorwerpen en molentjes over streek- en fairtradeproducten, snoep en ander lekkers, speelgoed en ambachtelijke producten en bereidingen.

“We laten het waterpistoolincident van vorig jaar achter ons (waarbij een uitbater met een waterpistool urine spoot naar andere uitbaters, red.) en hopen dat het hele gebeuren in de omgeving van de basiliek het komende seizoen in een serene en aangename sfeer verloopt voor de bezoekers, de kraamuitbaters en de handelaars”, besluit de burgervader.

Het toeristisch seizoen in Scherpenheuvel loopt tot 15 november.