Kom op tegen kanker wandelweekend in natuurdomein “De Vijvers” in Scherpenheuvel-Zichem DDH

03 maart 2020

16u04 2 Scherpenheuvel-Zichem Kom op tegen kanker strijkt dit jaar neer in het natuurgebied “De Vijvers” in Averbode. Ook dit jaar zetten heel wat bekende gezichten hun schouders onder de actie, al was het maar omdat ze zelf ook met de ziekte af te rekenen kregen in hun nabije omgeving.

“Elk jaar krijgen zo’n 40.000 mensen de diagnose te horen en wie herstelt draagt vaak nog jarenlang de gevolgen met zich mee”, begint voorzitter Jean-Jacques Cassiman de persconferentie. “Kom op tegen kanker” wil dit jaar mensen motiveren om ook te wandelen tegen de ziekte en doet dat in het natuurgebied van Averbode op 18 en 19 april. “Ik voorspel nu al goed weer en we hebben best wat in de aanbieding voor dat weekend. Deelnemers kiezen zelf hoeveel kilometers ze willen wandelen. De parcours variëren van 5 kilometer tot 26 kilometer en je kiest ook zelf je vertrekuur. We hebben vier verschillende startsloten per dag. Bovendien voorzien we de nodige animatie en ook Miguel Wiels zal er met zijn band optreden. Peter Vande Veire is dan weer de ideale gastheer”, legt boegbeeld Frank Deboosere uit.

VRT-gezichten zetten hun schouders onder de aktie

Naast de weerman zetten ook veel andere VRT-gezichten hun schouders onder de actie en programmeert de openbare omroep een week lang speciale afleveringen van een aantal populaire programma’s. “Vroeger had je de slotshow maar nu willen we het gesprek een week lang gaande houden met speciale afleveringen van enkele programma’s”, legt netmanager Olivier Goris uit. Er komen speciale afleveringen van “Buurman wat doet u nu” met Cath Luyten die zelf al enkele familieleden verloor aan de ziekte, “Factcheckers” waar de presentatoren Jan Van Looveren, Thomas Vanderveken en Britt Van Marsenille ook al van dichtbij moesten meemaken wat de ziekte doet met je naasten, “A day to remember” met Lieve Blancquaert en tenslotte “Durf te vragen” met Ciska Peeters. “Goede vrienden van mij hebben een zoontje van vier jaar oud met leukemie. De papa vertelde mij dat hij merkte dat sommige mensen hem mijden omdat ze de confrontatie niet durven aangaan. Wij gaan de vragen stellen die velen niet durfden vragen. We gaan bijvoorbeeld mee met een man van 40 die de ultieme scan moet ondergaan om te weten hoe het met hem gesteld is”, besluit Ciska.