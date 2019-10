Kleinere stations kampen meer en meer met plaatsgebrek: Betalend parkeren zorgt voor uitwijkmentaliteit bij pendelaars Geert Mertens

27 oktober 2019

11u39 3 Scherpenheuvel-Zichem Recent is het betalend parkeren aan de ‘grote’ stations van Aarschot, Landen en Tienen ingevoerd. Maar dat zorgt er nu voor dat heel wat parkings van ‘kleinere’ stations met plaatsgebrek kampen. Pendelaars zoeken immers een alternatief waar ze nog niet moeten betalen.

Wie niet bij de vroege vogels hoort en de trein op een later tijdstip neemt, kan soms niet anders dan de wagen parkeren in de bermen langs de kleine stations. Alle beschikbare plaatsen zijn immers ingenomen. Aan de stations van onder meer Langdorp, Zichem en Testelt gebeurt het vaker en vaker.

“We merken duidelijk dat het aantal wagens aan de kleinere stations toeneemt”, horen we. “Pendelaars kiezen vaker voor een klein station, waar ze nog gratis hun wagen kunnen achterlaten. Als je op ongeveer dezelfde afstand van een station woont en je hebt de keuze tussen 362,30 euro op jaarbasis betalen om te parkeren of niets, dan is de keuze snel gemaakt... Dat er dan een beetje minder treinen stoppen, neem je erbij.”

Verwacht wordt dat, eens het betalend parkeren aan het station van Diest wordt ingevoerd, de situatie nog zal verslechteren. “Het is natuurlijk geen ideale situatie dat mensen in bermen parkeren maar we willen ook geen hetze creëren”, licht burgemeester Manu Claes (CD&V) toe. “Blijkbaar heeft de NMBS het toch onderschat hoeveel reizigers er uitwijken naar andere stations want sinds de uitbreiding van de parkeerplaats in Testelt, is het niet meer gebeurd dat ze volstond.”

Jaarabonnement

“Het betalend maken van de parkings aan de stations van Aarschot en Tienen is gebeurd in nauw overleg met de lokale besturen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. “De parkings betalend maken is wel degelijk in het belang van onze reizigers. Treinreizigers, die geen andere optie hebben, hebben de garantie op een parkeerplaats vlakbij het station. Reizigers met een jaarabonnement betalen daarvoor per werkdag gemiddeld 1,8 euro. Vroeger moesten ze lang zoeken naar een plaats of vonden ze er geen meer.”

Waarom het niet gratis voor treinreizigers is? “We willen onze reizigers stimuleren zoveel mogelijk voor andere vervoersmiddelen dan de wagen te kiezen”, gaat hij verder. “Als een parking betalend wordt, zien we dat meer reizigers bijvoorbeeld met de fiets naar het station komen. Daarom dat wij ook altijd de fietsenstalling uitbreiden. Dat hebben we gedaan in Tienen, Landen en Aarschot. Dat was ook nodig want in al deze steden komen nu meer reizigers met de fiets naar het station. Uiteraard gaan we het betalend maken evalueren. Daarvoor nodigen we alle betrokken gemeenten opnieuw uit.”