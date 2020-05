Kinderpsychologe Els maakt zich zorgen over sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen en wil meer kinderen naar school laten gaan



Dirk Desmet

17 mei 2020

16u48 0 Scherpenheuvel-Zichem Kinderpsychologe en -psychotherapeute Els Goethals (41) uit Scherpenheuvel-Zichem pleit ervoor om meer kinderen naar school te laten gaan en om de maatregelen op school ietwat te versoepelen. “Kinderen hebben echt nood aan contact met hun leeftijdsgenoten, anders dreigen ze een achterstand op te lopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In de afbouw van de coronamaatregelen wordt vooral rekening gehouden met de fysieke gezondheid en komt het welbevinden van de kinderen op de tweede plaats”, zegt ze.

Terwijl de schoolpoorten voor sommige kinderen weer open zwaaiden zijn er velen die nog niet naar school mogen. “Niet alleen voor tieners, maar ook voor -10 jarigen is het isolement een probleem. Pedagogisch komt het wel goed en de meeste kinderen zullen op schools vlak de achterstand kunnen bijbenen. Ik maak mij meer zorgen over het effect van de lockdown op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In mijn praktijk komen kinderen die op sociaal-emotioneel vlak op dit moment een jaar jonger functioneren. Dat wil zeggen dat het kind sociaal-emotioneel niet op zijn of haar niveau functioneert maar op het niveau van iemand die een jaar jonger is”, vertelt Goethals. “Dit is niet alleen zo voor kinderen met een achterliggende psychische problematiek want alle kinderen leren bij en ontwikkelen in contact met leeftijdsgenoten en dat moeten ze nu net missen”.

Nood aan sociaal contact is groot en nodig

Volgens haar hebben ook kleuters dringend nood aan sociaal contact: “Ouders doen het heel goed maar wanneer mama met haar kleuter speelt, is dat niet hetzelfde dan wanneer kleuters onder mekaar een prinsenverhaal maken bijvoorbeeld. Kleuters denken op een magische manier en dat kunnen volwassenen veel minder. Ze hebben dat contact met hun leeftijdsgenootjes echt nodig om zich te kunnen ontwikkelen en dat valt nu al wekenlang weg”.

Of dit een blijvende impact zal hebben valt vandaag moeilijk in te schatten: “We hebben dit nog nooit meegemaakt en ik kan alleen maar hopen dat die kinderen kunnen bijbenen. Kinderen hebben in elk geval perspectief nodig. Anderzijds mag je niet vergeten dat kinderen heel veerkrachtig zijn en zich goed kunnen aanpassen. Ik merk dat kinderen bijvoorbeeld het hele coronaverhaal goed kunnen uitleggen en de ernst ervan goed begrijpen, beter zelfs dan sommige volwassenen”.

Regels misschien iets versoepelen

Goethals hoopt dat de scholen alsnog de poorten openen voor meer leerlingen en dat de regels ietwat versoepelen. “De heropening van de scholen vrijdag ging met zoveel veiligheidsmaatregelen gepaard dat de scholen bijna op een concentratiekamp leken. Begrijp mij niet verkeerd want er moeten zeker een aantal maatregelen worden genomen maar of het echt zo streng moet? In de scholen gelden meer regels dan in de bedrijven terwijl ik Marc Van Ranst van in het begin hoor zeggen dat kinderen niet de motor zijn van het virus. Kinderen die nu in het zesde leerjaar zitten hebben normaal aan het einde een overgangsritueel en dat kan nu blijkbaar niet doorgaan. Nochtans zijn rituelen heel belangrijk en helpen ze ons om een overgang gemakkelijker te maken. Dat geldt evenzeer voor het overgangsritueel aan het einde van de derde kleuterklas en aan het einde van het zesde middelbaar. Ook hier kan ik niet helemaal inschatten wat het effect zal zijn van dat te moeten missen. Ik heb zelf een zoon in het zesde leerjaar en misschien maak ik mij als moeder daar wel meer zorgen over dan hij zelf”, besluit ze lachend.