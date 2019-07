Kansarme kinderen krijgen deze maand extra pakket met lekkers dankzij weldoeners Eva en Gitte Tom Van de Weyer

05 juli 2019

18u30 4 Scherpenheuvel-Zichem Dankzij Eva Nunes Gomes (11) en Gitte Van Herck (12) kan de voedselbank Sint-Vincentius woensdag een extra pakket aanbieden met lekkers voor kinderen. De meisjes uit Laakdal zamelden geld in, maar zijn de spullen ook zelf gaan kopen.

“We kennen de voedselbank in Zichem van een tante, die hier tweedehands kleding komt schenken”, zeggen Eva en Gitte, die klasgenoten zijn aan de basisschool in Groot Vorst (Laakdal). “Op een keer zijn we eens meegekomen om speelgoed af te geven. Toen zagen we François Thielens, de organisator van de voedselbedeling. Hij vertelde dat het steeds moeilijker werd om bij de pakketten iets aantrekkelijks mee te geven voor de kinderen. We willen graag hulp bieden, zeker voor leeftijdgenoten.”

De meisjes waren zo aangedaan door het verhaal van François, dat ze vorig jaar 50 euro van hun spaarcenten hadden geofferd om speeltjes te kopen. Die hadden we uitgedeeld tijdens het Sinterklaasfeest van de voedselbank. Voor hun lentefeest in juni gingen ze nog een stapje verder. “We hadden wafels verkocht in de straat en in onze school. Deze actie bracht 512 euro op.”

Het geld hebben ze niet zomaar geschonken. De meisjes reden met François mee naar de Aldi van Scherpenheuvel. “We hebben er spullen gekocht die kinderen graag hebben: cornflakes in drie verschillende smaken, chocomelk, chocopasta, smeerkaas en als extraatje een tekenrol. We hebben geholpen om alles in en uit de bestelwagen te laden en in de rekken te plaatsen. De vrijwilligers hebben ze verdeeld over de pakketten.”

François Thielens, bezieler van de voedselbank, is in de wolken met de hulp. “Dankzij deze prachtige dames kunnen we de komende maanden een bijkomend pakket bieden voor de kinderen, want het standaard voedselpakket is helaas niet veel soeps meer. Europa heeft de middelen ingekort. Per persoon zitten er maar negen artikelen meer in voor een hele maand, enkel het levensnoodzakelijke. Voor kinderen onder de 10 jaar zit er al helemaal niets meer bij, zelfs geen snoepje.”

Twee keer per maand wordt in Zichem een voedselbedeling georganiseerd. De eerstvolgende is komende woensdag. “60 gezinnen komen hier een pakket afhalen. Het zijn 160 personen, waaronder 45 kinderen”, zegt François. “Je zal woensdag die blije gezichten zien, nu we speciaal iets voor hen hebben.”

“We kregen eens 900 euro van de basisschool uit Scherpenheuvel, maar een persoonlijk initiatief als van deze meisjes heb ik nog niet meegemaakt. We gaan ze eens in de bloemetjes zetten, wat dat verdienen ze”, zegt François. “Er zijn veel kinderen die met een lege brooddoos naar school gaan, maar het blijft een verdoken probleem. Eva en Gitte kunnen mee helpen om de samenleving wakker te schudden.”

Eva en Gitte gaan in september allebei naar het middelbaar in Geel. “Bij ons afscheid op de basisschool werden we weldoeners genoemd. Voor vrijwilligerswerk zijn we nog wat te jong, maar we gaan alvast vrienden en familie aanmoedigen om speelgoed in te zamelen en naar Zichem te brengen.”