Juwelen en laptop gestolen bij woninginbraak Kristien Bollen

07 januari 2020

11u10 1

Bewoners van een huis in de Pelgrimstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelden maandag omstreeks 17 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken in langs een raam aan de achterzijde van de woning. Ze doorzochten de woning en stalen er juwelen en een laptop.