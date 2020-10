Jogster aangereden door fietser Kristien Bollen

05 oktober 2020

19u04 0

Een groep van 13 fietsers reed zondag rond 9.30 uur over de Demerdijk in de richting van Zichem. Wanneer zij een 42-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem inhaalden die in dezelfde richting aan het joggen was waarschuwden de fietsers elkaar om uit te wijken. Een 38-jarige man uit Tremelo hoorde dit te laat en reed de jogster aan in de rug. Zij kwam daarbij zwaar ten val en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.