JOBSTUDENTEN GENIETEN VAN HUN WERK: “Ons plaatselijk erfgoed moet verplichte leerstof blijven op school” Jomme (18) is aan de slag op de toeristische dienst van Scherpenheuvel Tom Van de Weyer

30 juli 2019

08u59 2 Scherpenheuvel-Zichem Geen (her-)examens, geen cursussen te doorploegen, geen groepswerken te maken. Waarmee houden studenten zich tijdens de zomer dan wél bezig? Met een vakantiejob! Onze reporters liepen een dagje mee met vier van hen. VANDAAG: Jomme Goovaerts (18) uit Testelt is tijdens zijn vakantiejob bewaarder van het geboortehuis van schrijver Ernest Claes. Hij staat toeristen te woord en duikt zelf ook graag in de plaatselijke geschiedenis.

Jomme studeerde in juni af aan het Damiaaninstituut in Aarschot in de richting bouw- en houtkunde. “In september wil ik echter grafische vormgeving gaan studeren, ofwel fotografie. Vorig jaar deed ik mijn eerste vakantiejob als rondtrekkende fotograaf en maakte bij handelaars foto’s van hun zaak. Onlangs heb ik een huwelijk geportretteerd en nam ik de foto’s van de eerste communicanten in Testelt. Een nieuwe vakantiejob kon ik wel gebruiken, want ik geef best wat uit aan toestellen, lenzen en filters.”

Grachten ruimen

“De populairste studentenjob in onze gemeente is grachten ruimen, maar daar waag ik me niet aan”, lacht Jomme. “Ik verkies een plaats op het onthaal van de toeristische dienst. Hier voel ik me meer thuis. Ik sta bezoekers te woord en geef hen de nodige informatie. Bovendien heb ik toegang tot boeken en brochures over de geschiedenis van onze gemeente. Dat heeft me altijd geboeid.”

“Zo leer ik heel wat bij, bijvoorbeeld over het Oranjekasteel in Zichem. Het is zonde dat de Maagdentoren eerst is moeten verkommeren voor ze hem hebben gerestaureerd. Hadden ze dat veel eerder gedaan was hij authentieker gebleven en kwam er meer volk naar kijken.”

Na de middagpauze rij ik met de fiets naar Huize Ernest Claes. Als enige heb ik de sleutel en ben er huisbewaarder Jomme Goovaerts

Niet moederziel alleen

“Mijn job bestaat uit twee delen. In de voormiddag ben ik op de dienst in Scherpenheuvel. Na de middagpauze rij ik met de fiets naar Huize Ernest Claes in Zichem. Als enige heb ik de sleutel en ben er de huisbewaarder. Ik zit er niet moederziel alleen, want elke dag komen er op zijn minst een paar bezoekers. Ik geef uitleg bij enkele dingen, maar voor een hele rondleiding in het huis hebben we opgeleide gidsen.”

“Bezoekers komen uit heel Vlaanderen en soms zelfs uit het buitenland. Vorige week had ik 53 gasten die met de bus gekomen waren uit het Gentse. Er was een oudere heer bij die zich herinnerde dat hij vroeger met zijn school een uitstap maakte naar Scherpenheuvel en Averbode.”

‘De Witte’ in het Chinees

“Onlangs kwam hier een groep van de Chiro uit Massenhove die op fietstocht waren. Hun leider vroeg wat dit huis precies te betekenen had. Van Ernest Claes had hij nog nooit gehoord. Toen ik zei dat Claes de schrijver is van ‘De Witte van Zichem’ ging er een belletje rinkelen en waren de jongeren plots erg geïnteresseerd. De roman staat hier in verschillende talen in de kast: in het Chinees, Spaans en Hebreeuws. Het is een stukje lokaal erfgoed dat we meer in de kijker mogen zetten. Ernest Claes en De Witte behoren tot het collectief geheugen in de streek, al begint dat bij de jeugd wat te slijten.”

“Toen ik in de lagere school zat, kregen we nog infobladen over onze gemeente en zijn we met de bus op bezoek geweest in de abdij van Averbode, de basiliek van Scherpenheuvel en de Maagdentoren in Zichem. Ook tijdens de lessen wereldoriëntatie werd aandacht geschonken aan onze regio. Wordt dat de laatste jaren nog wel gedaan? Het zou op school verplichte leerstof moeten blijven.”