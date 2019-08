Jeugddienst organiseert skate-event Urban Hill en wil zo vandalisme aan zwembad aanpakken Geert Mertens

14 augustus 2019

13u33 1 Scherpenheuvel-Zichem Na de recente gevallen van vandalisme aan het voormalige zwembad De Beumkes in Scherpenheuvel wil de jeugddienst het skateterrein in een positief daglicht stellen. Daarom organiseert de dienst, samen met enkele lokale partners, de eerste editie van een skate-evenement: Urban Hill. Dat vindt plaats op zondag 25 augustus op het skateterrein aan de Eggersberg. Ondertussen peilt de jeugddienst ook naar de toekomstmogelijkheden van de site.

“De voorbije maanden werd het skateterrein geteisterd door sluikstorten en vandalisme”, zegt schepen van Jeugd Inne Pauwels (CD&V). “Met dit evenement willen we het skateterrein een boost geven en de lokale skaters in een positief daglicht stellen. Het terrein heeft namelijk veel mogelijkheden, maar daar wordt momenteel nog te weinig gebruik van gemaakt.”

De medewerkers van de jeugddienst zullen, in afwachting van een definitieve bestemming van de site van het voormalige zwembad, de skaters en buurtbewoners ontmoeten tijdens het evenement om hun meningen en ideeën te horen. Het zwembad sloot in 2016 de deuren. Het bleek te kostelijk en werken, om het weer in orde te stellen met de wetgeving, bleken financieel onhaalbaar voor de stad. Ondertussen staat het zwembad nog altijd leeg.

Skatepiste in zwembadkuip

Voor de skaters is het alvast een uitgemaakte zaak. “Leg een indoor-skatepiste in de voormalige kuip van het zwembad aan”, klinkt het bij hen. “Dat is technisch niet zo moeilijk om uit te voeren...” Het stadsbestuur zal de voorstellen, die naar boven komen tijdens het evenement Urban Hill, verder onderzoeken.

Op 25 augustus is iedereen van 10 tot 18 uur welkom. “Onder de noemer ‘Urban Hill’ wordt een evenement georganiseerd dat kadert binnen de straatcultuur die de laatste jaren erg populair is onder jongeren”, klinkt het. “Denk bijvoorbeeld aan graffiti, skaten, hip hop, breakdance... Onder meer professionele graffitikunstenaars komen langs, er zijn skate-initiaties en een skatewedstrijd. Enkele jonge, getalenteerde dj’s laten het beste van zichzelf horen.”

Daarnaast komt ook foodtruck La Bohème langs en zal jeugdhuis ‘t Boemelke een drankstandje uitbaten. De Level8-shop houdt een een workshop ‘pimp je pit’ en installeert een ‘deathride’. Wie het even wat rustiger wil, kan in de chill zone zich even terugtrekken.

Plaats van afspraak is het skateterrein aan het vroegere zwembad.