Jarenlange vete aan kraampjes basiliek mondt uit in urine-incident “Dit is gene reclame voor onze stad”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V) Vanessa Dekeyzer

10 september 2019

15u23 4 Scherpenheuvel-Zichem “Al zes jaar lang word ik gepest. Nu is de maat echt vol”, zegt de uitbaatster van een kraampje aan de basiliek van Scherpenheuvel. Zij en haar man werden afgelopen zaterdag via een waterpistool bespoten met een vloeistof door een andere 53-jarige kraamster en haar dochter. Na onderzoek door het parket bleek de vloeistof urine te zijn. “We gaan deze situatie met de college bespreken en bekijken wat er moet gebeuren”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

Afgelopen zaterdag liep een jarenlange vete tussen kraampjeshouders aan de basiliek van Scherpenheuvel uit op een incident. Eén van de marktkraamsters, een 53-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem, spoot met een waterpistool een vloeistof naar twee andere marktkramers, een echtpaar uit Tielt-Winge. De man kreeg de vloeistof op zijn hoofd, de vrouw in haar gezicht.

Na een tijdje begon het gezicht van de vrouw te gloeien en begaf ze zich naar het ziekenhuis. Daar stelde men roodheid vast op de plaats waar de vloeistof terecht was gekomen. Het parket stelde de wetsarts aan en de politie ondervroeg de vrouw die de vloeistof spoot en haar dochter, die ook een kraam aan de basiliek uitbaat. De dochter, een vrouw van 25 jaar uit Heusen-Zolder, gaf toe dat ze het waterpistool vulde met urine en dat haar moeder het echtpaar daarmee had bespoten. Het gebruikte waterpistool rook ook duidelijk naar urine.

Het slachtoffer zegt nog te aangedaan te zijn om te reageren. Maar ze liet wel weten dat ze al jarenlang gepest wordt en na dit incident volledig in de put zit. “Ik moet even tot rust zien te komen en misschien kan ik later beter over praten. Maar nu ben ik nog te gechoqueerd.”

Dit is geen reclame voor de stad. We moeten deze situatie onder controle zien te houden.” Manu Claes

Het parket zegt alvast het gepaste gevolg te zullen geven aan het incident. En ook burgemeester Manu Claes (CD&V) wil samen met het college bekijken of er maatregelen gepast zijn. “We wachten nu de officiële gegevens van de politie af en zullen we dan bekijken hoe we bestuurlijk kunnen optreden, want dit is natuurlijk een gerechtelijk voorval.”

Het is niet de eerste keer dat het tot ruzie komt aan de kraampjes rond de basiliek. “Grotendeels gaat het wel steeds over dezelfde twee kraampjes”, benadrukt burgemeester Claes. “Het is dus niet zo alle uitbaters daar slaande ruzie hebben. Wat het onderwerp van deze vete precies is, weet ik ook niet goed. Maar in elk geval is dit geen reclame voor de stad.Dit geeft Scherpenheuvel enkel een slecht imago . We moeten dan ook de situatie onder controle houden en zo snel mogelijk klare wijn schenken.”