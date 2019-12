Jaarlijkse poordag in café Stips: “Willy heeft de langste en Pierre de dikste!” Geert Mertens

22 december 2019

12u40 0 Scherpenheuvel-Zichem Wie heeft de langste en wie de dikste? Prei welteverstaan. Naarmate Kerstmis dichterbij komt, is het gespreksonderwerp nummer één in café ‘t Snuitje-Stips aan de Voort in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem). De jaarlijkse ‘poordag’ was dit jaar toe aan de dertigste editie. Aan populariteit heeft de dag nog niet ingeboet. Al is het wel geen recordjaar geworden. De langste en dikste prei was beduidend kleiner en dunner in vergelijking met vorig jaar.

Voor het derde jaar op rij kan Willy Hermans de langste prei op tafel leggen. Het gevaarte meet 2,19 centimeter. “Of ik iets speciaals doe? Je moet alleen maar goed zaad hebben, meer niet”, verklapt hij. Voor hem was het geen recordjaar. “Vorig jaar had ik een prei van 2,46 meter. Het zal moeilijk zijn om ooit nog zo’n grote te kweken...” Willy gaf de concurrentie het nakijken. José Callaerts strandde met 1,95 cm op de tweede plek en Godelieve Goffin eindigde met 1,84 cm op de derde plaats.

Bij de dikste was Pierre Nobels de primus. “26,5 centimeter op de kop”, lacht hij. “Of ik een geheim heb? Samengestelde mest met magnesiumkalk”, knipoogt hij. “Daarnaast snij ik hem voortdurend af zodat hij dikker wordt. Als hij een vinger dik is, snij ik hem af. Als hij twee vingers dik is, snij ik hem terug af. Dan groeit hij beter in de breedte.” Stamgast Ive werd met 24,4 cm tweede en Stefan Nobels met 22,5 cm derde.

De traditie gaat al dertig jaar terug. “Er was toen een discussie aan de toog tussen twee klanten", vertelt Maurice Theys die samen met Sylvina ‘Vin’ Willems het café uitbaat. “Iemand beweerde dat hij de grootste ‘poor’ in zijn tuin had staan. Niemand geloofde hem. Ik heb toen gezegd: breng ze dan mee en we zullen het hier nameten. Ondertussen weten de klanten dat ze, rond de 20ste december, hun langste en dikste prei mogen meebrengen. In totaal hadden we dit jaar 33 deelnemers.”

“Neen, ik doe zelf niet mee”, lacht Maurice. “Het was geen recordjaar voor de deelnemende poren maar als ik zie naar mijn tuin, is het wel een goed jaar geweest. Zelden heb ik zo’n dikke ajuinen en aardappelen gehad.”

Zoals elk jaar zorgde schoondochter Linda Poelmans voor de prijzen: kerstbloemstukjes. Voor de sponsoring kon de familie rekenen op tuincentrum Verstreken. “Belangrijker dan de prijzen is natuurlijk de eeuwige roem die de winnaars in het café hebben”, lachen ze.

Voor klant Yves Brams was er een troostprijs weggelegd. Hij kwam, verkleed als prei, met de fiets vanuit Rillaar. “Neen, veel bekijks heb ik onderweg niet gehad”, lacht hij. “Het was dan ook slecht weer.”

Naast de poordag is er nog iets unieks aan het café: een pintje bier kost er nog altijd maar één euro. “Dat is al van in 2002, de invoering van de euro, zo”, lacht Maurice. “Na Nieuwjaar zal het de twintigste prijsstijging zijn dat er doorgevoerd wordt. Of we het op één euro laten staan of opslagen? Dat zullen we wel zien na Nieuwjaar!”