Inwoonster klaagt rattenplaag in Schoonderbuken aan DDH

10 juni 2020

16u55 0 Scherpenheuvel-Zichem In Schoonderbuken, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, kampen ze met een rattenplaag. Carine Baers (60) woont op de Slangenberg en zag er de voorbije weken al een zestal rond haar huis. Volgens haar doet de gemeente niets om het probleem op te lossen.

Volgens Carine ondervindt heel de buurt last van de beesten en zagen meerdere buurtbewoners al ratten rondlopen. “Mijn buurvrouw heeft kinderen en toen die buiten speelden, stonden ze oog in oog met die beesten. Een andere buurvrouw vertelde mij dat ze al ratten zag vlak naast haar woning. Ook in de Ijsbergstraat merkten bewoners er al op. De schrik zit er wel degelijk in bij iedereen, hier moet echt iets aan gedaan worden”.

Carine wijt het probleem aan het feit dat er onlangs iemand overleed in de buurt. “Buurtbewoners vreesden dat er in het huis etensresten waren blijven liggen. De politie en medewerkers van het OCMW zijn poolshoogte gaan nemen en beweerden dat er niets lag maar toen buren gingen kijken, lag er wel degelijk voedsel op de keukentafel”. Naar eigen zeggen namen de buurtbewoners al contact op met de stad maar gebeurde er tot nog toe niets.

Gratis vergif en heeft rattenexpert

Burgemeester Manu Claes wijst erop dat iedereen, weliswaar in beperkte hoeveelheid, gratis vergif kan afhalen bij de stadsdiensten en dat de milieudienst een specialist in huis heeft die raad kan geven over de te nemen maatregelen. “Door de droogte staat er veel minder regenwater in de riolen en komen ratten sneller naar de oppervlakte. Wanneer je vergif gooit, moet je dat trouwens enkele weken regelmatig doen, anders helpt het niet”.