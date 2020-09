Inwoners krijgen buurtnetwerk: “Een beetje zoals Facebook, maar dan voor je eigen buurt” DDH

07 september 2020

11u51 0 Scherpenheuvel-Zichem Hoplr, een digitaal platform dat de onderlinge communicatie tussen inwoners binnen verschillende buurten bevordert, wordt binnenkort uitgerold in Scherpenheuvel-Zichem. Al meer dan 500.000 gezinnen in België en Nederland gebruiken het buurtnetwerk.

“Via sociale media staan we voortdurend in contact met vrienden van over heel de wereld maar onze buren kennen we vaak niet en we maken ook niet gemakkelijk contact met hen. Je goed voelen in je buurt is nochtans belangrijk en daarom wil het stadsbestuur de komende jaren meer inzetten op leefbare buurten en verbondenheid”, legt schepen van Welzijn Marie Jeanne Hendrickx (CD&V).

Op het platform kunnen inwoners berichten plaatsen en lezen die te maken hebben met hun buurt. “Eigenlijk is het een beetje zoals Facebook maar dan voor je eigen buurt. Buren kunnen zoekertjes posten, een oproep over een weggelopen huisdier plaatsen, een ladder of boormachine lenen, hulp vragen voor een klusje of om boodschappen te doen, mee de inrichting van een nieuw speelpleintje bepalen, samen een buurfeest organiseren en veel meer.”

Stad

Het stadsbestuur kan de tool dan weer gebruiken om te communiceren met de buurtbewoners door er berichten op te plaatsen maar heeft verder geen inkijk in de buurten. “Die berichten kunnen gaan over verkeerswijzigingen, vrijwilligerswerk, afvalophalingen, wegenwerken, overlast, noodsituaties, bevragingen en andere praktische zaken. Inwoners kunnen ook berichten delen met het stadsbestuur maar alleen als ze dat zelf willen”, gaat schepen van Communicatie Tony Vancauwenbergh (Open Vld) verder.

Alle inwoners ontvangen binnenkort een brief met daarin een unieke code die hen toegang geeft tot het buurtnetwerk. Wanneer je geen code zou ontvangen, kan je ook inschrijven zonder code. Hoplr of één van de buren zal je lidmaatschap dan eerst nog moeten bevestigen. De app en de website zijn gratis en reclamevrij. Inloggen doe je op de Hoplr website https://www.hoplr.com/nl. Wie vragen heeft, stuurt een mail naar support@hoplr.com.