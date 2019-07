Inbrekers vluchten door luid alarm Kristien Bollen

15 juli 2019

In een handelszaak op de Voort in Scherpenheuvel-Zichem stelde men vrijdag rond 8.30 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken in langs de achterdeur en doorzochten het kantoor. Bij de verdere zoektocht in de zaak trad een luid alarm in werking. Vermoedelijk hebben de daders hierdoor de vlucht genomen.