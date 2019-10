Inbrekers stelen juwelen Kristien Bollen

11 oktober 2019

16u21 1

Bewoners van een huis in de Maasstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelden donderdag bij hun thuiskomst rond 20.30 uur vast dat er ingebroken werd in hun woning. De daders braken in via een raam op de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning. Op het eerste zicht stalen de dieven juwelen.