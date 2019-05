Inbrekers stelen juwelen en geld Kristien Bollen

27 mei 2019

16u11 2

Een bewoner van een huis in de Diestsestraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde zondagochtend rond 7 uur vast dat er ingebroken was in zijn woonst. Bij het opstaan zag hij dat het raam van een achterdeur was ingeslagen. De woning was doorzocht en op het eerste zicht waren juwelen en geld ontvreemd.