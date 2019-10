Inbrekers stelen geld uit woning Kristien Bollen

07 oktober 2019

14u50 1

Bewoners van een huis in de Bouckaertstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelden zaterdagnamiddag rond 16.30 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken in langs een venster aan de achterzijde van de woning. Op het eerste zicht werd er geld gestolen.