Inbrekers raken handelszaak niet binnen Kristien Bollen

17 januari 2020

11u21 2

In een handelszaak op de Westelsebaan in Scherpenheuvel-Zichem stelde men donderdag rond 16 uur een poging tot inbraak vast. De feiten speelden zich vermoedelijk af in de nacht van woensdag op donderdag. De daders poogden om de voordeur open te breken, maar slaagden niet in hun opzet.