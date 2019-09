Inbrekers gaan aan de haal met luchtdrukgeweren Kristien Bollen

10 september 2019

In een woning op de Steenweg Molenstede in Scherpenheuvel-Zichem stelde men zaterdagnamiddag rond 17.30 uur een inbraak vast. De daders braken in langs de achterdeur en doorzochten de woning. De dieven gingen er van door met luchtdrukgeweren, schilderijen en geld.