Inbrekers gaan aan de haal met geld en juwelen Kristien Bollen

26 februari 2020

17u35 0

Een bewoner van een huis in de Langen Eiken in Scherpenheuvel-Zichem stelde dinsdag rond 13.30 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken in door een raam in te slagen. Uit de woning werd geld en juwelen gestolen.