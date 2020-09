Inbrekers gaan aan de haal met fotomateriaal Kristien Bollen

14 september 2020

15u01 1

Bewoners van een huis in de Oranjestraat in Scherpenheuvel-Zichem hebben zondag vastgesteld dat dieven hadden ingebroken. De inbrekers konden via een plat dak een raam op de eerste verdieping open duwen om binnen te raken. Ze gingen aan de haal met een fotocamera, lenzen en geheugenkaarten.