Inbrekers forceren raam en doorzoeken woning Kristien Bollen

08 december 2019

19u35 0

Een bewoner van een huis op het Groenhoef in Scherpenheuvel-Zichem stelde zaterdag rond 16 uur vast dat onbekenden zijn woning hadden doorzocht. Zij verschaften zich toegang via een raam dat ze openbraken aan de achterzijde van de woning. Het is niet duidelijk of er iets meegenomen werd.