Inbrekers forceren raam en deur maar raken woning niet binnen Kristien Bollen

18 november 2019

18u14 0

Een bewoner van een huis in de Veststraat te Scherpenheuvel-Zichem stelde zondagnamiddag rond 15 uur vast dat er gepoogd werd om in te breken in diens woont. De daders pleegden braak op de achterdeur en een raam, doch slaagden er niet in om de woonst binnen te dringen.