Inbrekers doorzoeken woning en maken wanorde Kristien Bollen

03 juni 2019

10u39 5

Een bewoner van een huis in de Nieuwstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde zaterdagavond rond 23 uur vast dat er ingebroken. De daders braken in langs de achterdeur en doorzochten de woning waarbij heel wat wanorde werd aangericht. Het was niet onmiddellijk duidelijk of er iets werd meegenomen.