Inbrekers doorzoeken kantine Kristien Bollen

03 juni 2019

10u45 0

In de voetbalkantine op de Kwalijkstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde men zondagvoormiddag rond 10.30 uur vast dat er ingebroken werd. Ze braken de deur open en doorzochten de volledige kantine. Op het eerste zicht is het niet duidelijk of er iets ontvreemd werd.