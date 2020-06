Inbreker doet slapende bewoner schrikken en gaat er vandoor met geld Kristien Bollen

30 juni 2020

Een bewoner van de Vorststraat in Scherpenheuvel-Zichem werd dinsdag rond iets voor twee uur in de nacht opgeschrikt uit zijn slaap. De bewoner zag in zijn woonkamer een man staan. Toen deze laatste merkte dat hij op heterdaad was betrapt, nam hij de vlucht samen met een som geld van de bewoner. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke dader.