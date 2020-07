In Zichem begeleiden Ernest Claes en De Witte volgend jaar de wandelaars Dirk Desmet

11 juli 2020

20u33 0 Scherpenheuvel-Zichem In Zichem zijn de eerste werken gestart voor de inrichting van een erfgoedwandeling. Ernest Claes (streekschrijver en geboren Zichemnaar) en De Witte zullen de bezoekers vanaf mei volgend jaar meenemen op een wandeling langsheen de belangrijkste plekken.

Het initiatief kadert in het Landinrichtingsproject De Merode van de Vlaamse Maatschappij voor Landinrichting (VLM) en werd opgezet n samenwerking met het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem. Momenteel wordt er al gewerkt aan de spoorwegbrug aan de Maagdentorenen aan de kiosk op de Markt waar verschillende citaten komen te hangen van personages uit het werk van Claes. “De spoorwegbrug aan de

Maagdentoren krijgt het uitzicht van een trein en binnenin zitten de bezoekers in een treincoupe met zicht op de Demer en Zichem. Het zijn maar twee van de vele belevingselementen die er zullen komen op het traject. We voorzien ook spelelementen zodat kinderen het ook fijn zullen vinden. De erfgoedwandeling zet de rijke geschiedenis en het erfgoed van Zichem in de kijker. De bezoekers, zowel jong als oud, zullen hier veel plezier aan beleven. Zo zetten we Zichem nog sterker op de kaart als een plaats waar veel te beleven valt”, vertelt burgemeester Manu Claes die in het college bevoegd is voor erfgoed.

Startplaats en eindbestemming is het station van Zichem en de wandeling loopt onder andere ook langs de Demer en de Demerbroeken en de watermolen bekend uit het werk van Claes. “Er komt een wandelbrug over de Demer die de Hemmekes met het station verbindt en natuurlijk is de Sint Eustachiuskerk van pastoor Munte een stopplaats op de wandeling”, vult Claes aan.

De kostprijs van de werken bedraagt 445.000 euro, waarvan 70% gedragen wordt door de VLM en 30 % door de stad. De opening is voorzien voor mei 2021 en aan het project ging een administratieve en technische voorbereidingstijd van een zevental jaar vooraf