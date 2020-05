IJskramers weer op post in de ‘Lekdreef’: “Maar we missen de toeristen” DDH

21 mei 2020

17u25 0 Scherpenheuvel-Zichem De ijskramers zijn opnieuw te vinden in de zogenaamde ‘Lekdreef’ tegenover de abdij in Averbode. Donderdag stonden er vijf kraampjes en was het er gezellig druk ,maar van de gevreesde massa was geen sprake. Echt lang aanschuiven moest je nergens. “We missen de toeristen want die zijn er niet of nauwelijks nu”, klinkt het bij de ijskramers.

De ‘Lekdreef’ is in de wijde omgeving van Averbode - en zelfs ver daarbuiten - een begrip. Elke zomer staan er in de dreef verschillende ijskarren en komen mensen van heinde en ver om ervan te snoepen. Dit jaar opende de dreef met minder verkopers, maar intussen staan er vijf karren. “We wilden eerst de kat uit de boom kijken en zien hoe het verliep vooraleer we zelf weer durfden opstellen”, vertelt een ijskramer.

Ook Filip Gijbels van Het IJsroosje wachtte even af vooraleer hij terugkeerde naar de ‘Lekdreef’. “Het was voor mij te kort dag om alles georganiseerd te krijgen, maar nu staan we er. Ik ben blij dat ik weer naar mijn tweede verblijf mag, hier in mijn ijskar”, zegt hij, maar ook bij Filip staat geen lange wachtrij. “Weet je wat het is? We missen de toeristen die er nu niet zijn. Die zorgen toch voor een belangrijk deel van de omzet. Het lijkt drukker dan het is, maar het is beter dan niets”.

Half uur in de auto voor een ijsje

Nochtans worden de ijsjes gesmaakt door zij die wel naar de dreef afzakten, of het nu te voet was, op de fiets, scooter of moto. “Wij zijn met het gezin speciaal van Zoutleeuw naar hier gereden. We wonen een dik half uur van hier, maar het is hier echt gezellig en de ijsjes smaken lekker. Eindelijk eens uit ons kot komen doet deugd”, lacht Jelle Daniels.

De politie hield een oogje in het zeil en zag dat de meeste bezoekers zich aan de regels hielden. Dat wil zeggen aanschuiven via één kant, met anderhalve meter tussen elke klant en weggaan via een afzonderlijke uitgang. “Fietsers moeten we er wel soms attent op maken dat ze de fiets aan de hand moeten houden in de dreef, maar het verloopt prima. Vorig weekend stonden de kramen dichter bij elkaar, deze week hebben we ze veel meer gespreid en dat helpt. Vrijdag is er opnieuw overleg met de burgemeester en andere betrokkenen om te kijken wat we eventueel nog moeten aanpassen”, besluit Paul Janssens van de politiezone.