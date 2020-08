Ijsje likken in de Lekdreef, gemaakt van koeienmelk van de abdij DDH

03 augustus 2020

17u59 0 Scherpenheuvel-Zichem De Lekdreef aan de abdij in Averbode is al jarenlang de place to be om te genieten van een lekker ijsje. Elke zomer staan er verschillende ijskraampjes opgesteld en sinds dit jaar verkoopt de vzw Heide Atelier er ijsjes gemaakt van de koeienmelk van de Abdij. De vzw helpt mensen revalideren na een opgelopen hersenletsel.

De vzw bestaat al drie jaar en richt zich vooral op de revalidatie van mensen met een milde vorm van een niet-aangeboren hersenletsel maar intussen komen er ook mensen met autisme en het downsyndroom bij hen aankloppen. Pas sinds deze zomer verkopen ze ook ijs. “De paters hadden van ons bestaan gehoord en kwamen zelf met de vraag of we geen ijs wilden maken van de melk die hun koeien opleverden. Een deel van de winst mochten wij houden want ze vonden ons project fijn en wilden ons steunen”, vertelt Elien Luyten (21) van de vzw. Alles wordt ambachtelijk gemaakt en volgens Elien reageren mensen heel positief op hun initiatief. “Klanten vragen ons vaak waar die koeien precies staan en dan gaan ze er even een kijkje nemen”.

In de Lekdreef staan trouwens al heel lang ijsverkopers. “In 1928 stonden ze hier al met paard en kar. Er waren toen veel pelgrimstochten en die passeerden langs de abdij. Blijkbaar lustten die toen ook al een ijsje. De weg loopt trouwens tot aan de vijver die destijds eigendom was van Prins Merode en die kwam dan langs deze dreef naar de abdij”, lacht Filip Gijbels van het naburige ‘Ijsroosje’ dat zo’n tien verschillende smaken aanbiedt. “In onze zaak in Averbode hebben we 20 smaken. Nu is het rustig maar op zondag staan we hier met drie wagens”.

Het maakt mensen vrolijk en blij

Ook al was er weinig volk toen wij er een kijkje namen, mensen die er wel waren genoten duidelijk van hun ijsje en gaven de laan een vrolijk en zonnig karakter. “Het maakt mensen blij. Ik heb hier nooit klanten die boos worden maar eerder allemaal lachende gezichten. Dat is fijn om zien. Iedereen kent de dreef ook en het wordt van de ene generatie aan de volgende doorgegeven want heel wat grootouders of ouders komen hier met hun kroost naartoe. Het is hier bovendien mooi en heerlijk om te wandelen”, besluit Mirthe Vermunicht die al voor het vierde jaar op rij als jobstudente aan de slag is bij ‘t Melkijsje waar ze negen smaken aanbiedt.