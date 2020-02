Help de zorgverlener met een ‘zorgsticker’ op jouw oprit of garage Kristien Bollen

26 februari 2020

09u45 1 Scherpenheuvel-Zichem kunnen zorgverleners in Scherpenheuvel-Zichem gebruik maken van het zorgparkeren. Vanaf 1 maart kunnen bewoners een sticker aanvragen bij de verkeersdienst van de gemeente en hulpverleners kunnen een speciale parkeerkaart verkrijgen. “We zijn zeer blij dat het zorgparkeren er uiteindelijk komt”, zegt Allessia Claes, fractievoorzitster van N-VA. “Samen met gemeenteraadslid Annelies Ooms ben ik dit dossier altijd met hart en ziel blijven verdedigden en ons harde werk wordt uiteindelijk beloond”. Vandaag doen we een oproep naar onze inwoners en zorgverstrekkers.

Parkeerproblemen

“Voor zorgverleners is het erg belangrijk dat zij tijdig bij hun patiënten kunnen geraken, zonder eerst uren te moeten zoeken naar een parkeerplaats. Ook bij noodgevallen is dit opportuun.”, aldus Ooms. “In het verleden zagen we dat hulpverleners soms ergens op de stoep of op de straat moesten parkeren, wanneer ze dringende hulp moesten verlenen. Zorgverleners ‘aan huis’ worden steeds belangrijker, omwille van de vergrijzing en de nood om hulpbehoevenden thuis te laten verzorgen. Voor zowel onze zorgverleners als onze zorgbehoevenden is dit een win-win-situatie. Het zorgparkeren is samen met het invoeren van de European disabillity card één van de vele N-VA-voorstellen om de gezondheidszorg en het welzijn in Scherpenheuvel-Zichem te bevorderen.”

Hoe werkt het zorgparkeren?

Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem kunnen hun oprit of parkeerplaats ter beschikking stellen van zorgverleners. De zorgverleners kan er tijdens een huisbezoek maximum 30 minuten (gratis) parkeren. De zorgverleners tonen ook zichtbaar hun contactgegevens achter de voorruit van hun auto. Door het regelement na te leven zal er een mooie samenwerking tot stand komen tussen de zorgverleners en de inwoner die zijn of haar parking ter beschikking stelt.

Help de zorgverlener met een zorgsticker

Ben je zorgverlener in Scherpenheuvel-Zichem en wens je gebruik te maken van een zorgparking? Ben je inwoner van Scherpenheuvel-Zichem en wil jij je oprit of parkeerplaats tijdelijk (max. 30 minuten) ter beschikking stellen voor een zorgverlener? Of wil je gewoon meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat? Neem een kijkje op de website van Stad Scherpenheuvel-Zichem. Je kan het inschrijvingsformulier online invullen of aanvragen bij de verkeersdienst of via de thuiszorgdienst van het OCMW.

Praktisch

Meer info kan je verkrijgen bij de gemeentediensten op het telefoonnummer 013/35.24.18 of via de verkeersdienst@scherpenheuvel-zichem.be.Een aanvraagformulier voor het zorgparkeren kan je hier aanvragen.

Meer over Scherpenheuvel-Zichem

politiek