Hagelandse paasvieringen online en zelfs op Eclips Tv te zien DDH

11 april 2020

Nu de kerken en basilieken nog altijd gesloten zijn, streamen verschillende pastoors de vieringen in dit paasweekend. We zetten ze graag op en rijtje.

Aarschot

Wie de misvieringen in Aarschot wilt volgen kan hier terecht. Kersvers pastoor van Aarschot, Rudy Borremans, viert zaterdagavond de paaswake met het ontsteken van de paarskaars om 19 uur en op paaszondag staat de viering gepland om 10 uur.

Diest

Ook Felix Van Meerbergen, pastoor in Diest, streamt de vieringen dit paasweekend via zijn facebookpagina. Zondag om 9 u is er een live-streaming van de paasliturgie en om 11 uur kan je er de viering in Eurovisie volgen. Op de middag kan je kijken naar de Pauselijke Zegen vanuit Rome.

Scherpenheuvel-Zichem

Scherpenheuvel-Zichem streamt de viering op de website zaterdagavond om 20 uur en zondag wordt het ochtendgebed om 7 uur gestreamd, net als de viering om 7.15 uur. Eclips TV, digitaal te bekijken bij Telenet op kanaal 51 en bij Proximus op kanaal 90 zendt de viering uit om 9.30 uur.

Tienen

Zondag kan je de eucharistieviering vanuit de Sint- Germanuskerk hier volgen om 10u.30 . Maandag 13 april klik je hier om de eucharistie te volgen vanuit Hakendover om 10 uur.